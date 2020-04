Coronavirus – La prima vittima nella città di Monserrato deceduto a causa del Covid_19

Monserrato (Ca), 2 Apr 2020 – In un nuovo video, oggi il Sindaco di Monserrato, ha reso noto che in città vi è stata la prima vittima da Covid_19.

Si tratta di un monserratino di 78 anni, che risultava nell’elenco dei casi positivi ed era ricoverato in ospedale. “Manifesto cordoglio e dispiacere – ha detto il primo cittadino di Monserrato Tommaso Locci – esprimendo le condoglianze alla famiglia del defunto da parte dell’Amministrazione che rappresento e di tutta la comunità Monserratina. Inoltre, informo la cittadinanza che i relativi protocolli sanitari sono stati attivati.

E, quindi, rinnovo la raccomandazione – conclude il Sindaco Locci – di non abbassare la guardia: rispettiamo il distanziamento sociale per proteggere noi stessi e la nostra comunità”.

Infine, ricorda Locci, i monserratini positivi al Covid_19 sono 6. Due sono in via di guarigione e gli altri sono costantemente monitorati dai servizi sociali dalle strutture sanitarie che li hanno sotto cura. Gli strumenti di controllo stanno funzionando.