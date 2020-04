Coronavirus – Il popoloso comune di Monserrato stanzia 208.000 euro di risorse di bilancio comunale in aggiunta ai 140.000 euro previsti dal governo.

Monserrato (Ca), 2 Apr 2020 – Il Sindaco di Monserrato, popolosa cittadina del Cagliaritano, ha reso noto in un video che sono stati stanziati 100.000 euro destinati alle partite Iva, lavoratori autonomi, attività produttive e liberi professionisti: categorie non ricomprese direttamente nelle finalità di spesa previste dal contributo governativo.

Inoltre vi saranno 83.000 euro destinati agli aiuti alle famiglie che si sommano ai 143.000 euro trasferiti dal governo centrale.

Poi vi sono 25.000 euro destinati alla protezione civile, a titolo esemplificativo, per sanificazione strade, uffici pubblici e acquisto DPI.

Verrà – aggiunge Tommaso Locci – inoltre istituito nella giornata di domani un conto corrente dedicato per le donazioni.

On line sul sito del Comune troverete la modulistica per la richiesta di contributo alle famiglie, mentre quella per le partite Iva sarà disponibile nei prossimi giorni.

Grazie alla Giunta e all’impegno dell’intera compagine di maggioranza, agli uffici del Settore Finanziario diretti dal dott. Cireddu e a quelli del Settore Politiche Sociali diretti dal dott. Madau che hanno lavorato e lavoreranno senza riserva alcuna. Com

