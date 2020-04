Coronavirus, Allarmante situazione in Spagna vi sono stati già 10.000 morti circa 1000 al giorno.

Madrid, 2 Apr 2020 – La Spagna registra un nuovo drammatico aumento nei decessi per il coronavirus: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole.

Balzo di contagi in Germania, cresciuti di oltre 6mila in 24 ore e che per questo estende le misure di contenimento almeno fino al 19 aprile: “La diffusione del contagio è ancora troppo alta”, spiega la cancelliera Merkel.

Ovunque in Europa la preoccupazione è la tenuta degli ospedali. A Parigi tutti occupati i posti in rianimazione, e si stima che nella Île-de-France, la regione della capitale, entro una decina di giorni si possano raggiungere numerari alla Lombardia.

Il Belgio supera i 15 mila casi, mentre in Spagna, il paese Ue più colpito insieme all’Italia, raggiunti i 10mila morti: 950 solo nelle ultime 24 ore.

Il governo tedesco ha concordato con i governatori dei laender di prolungare di due settimane fino al 19 aprile le restrizioni ai movimenti dei cittadini e alla vita pubblica per combattere l’emergenza coronavirus. Poco più di una settimana dopo aver vietato gli assembramenti di più di due persone, il governo di Berlino continuerà a chiedere ai tedeschi di restare nelle loro case, ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in una nota dopo aver consultato i 16 governatori regionali. Il governo riesaminerà il confinamento dopo Pasqua. In Germania ci sono 72.914 casi del virus e 793 morti.

“Oggi non possiamo fare dichiarazioni su come andremo avanti dopo Pasqua”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa telefonica con i media tedeschi a proposito della durata delle misure di contenimento. La crescita del contagio è leggermente diminuita ma non abbastanza da giustificare previsioni a lungo termine, ha specificato la cancelliera. Martedì dopo Pasqua sarà il prossimo momento in cui le autorità competenti, mediche e politiche, in Germania si riuniranno per fare di nuovo il punto della situazione, ha aggiunto.

Ieri record di morti: 499 Quello di ieri perla Francia è stato il giorno peggiore dall’inizio dell’epidemia con 499 morti registrati negli ospedali. “Abbiamo passato una notte estremamente difficili ha dichiarato questa mattina Aurélien Rousseau, direttore generale della Sanità dell’Île-de-France, intervistato su franceinfo. “In Île-de-France – ha dichiarato – ci sono 1.200 letti in rianimazione. Nel momento in cui vi sto parlando, ci sono 2.700 pazienti in rianimazione”. Rousseau giudica reale il rischio, sul quale è stato dato l’allarme dai nove più grandi ospedali d’Europa, di terminare entro una settimana gli stock di alcuni medicinali che al momento sembrano più reattivi contro il Covid-19 per il quale, è bene sottolinearlo, non esiste comunque al momento una terapia efficace. Castaner: “A Pasqua non si parte” Il ministro dell’Interno Christophe Castaner invita intanto la popolazione a non spostarsi per le vacanze pasquali. In due settimane, in Francia, sono state 359 mila le multe effettuate nei confronti di chi ha trasgredito le regole del confinamento contro il coronavirus. Un

Nel Regno Unito si registra un totale di 2.352 vittime. I contagi passano da 25.150 a 29.474: un picco di 4.324 più del giorno precedente. I test eseguiti sfiorano i 153.000, quasi 10.000 al giorno. Belgio.

Il Belgio ha registrato la peggiore giornata dall’epidemia Covid-19 in termini di decessi legati al coronavirus, dopo che ieri sono morte 123 persone, portando il totale per il paese a 828 morti. Lo hanno annunciato i portavoce del ministero della Sanità e del Centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell’epidemia di Coronavirus. “Il numero di morti ieri è stato molto importante. Questo dimostra che ogni morto è un morto di troppo”, ha detto Benoit Ramacker, portavoce del Centro di crisi, invitando la popolazione a “mantenere gli sforzi” legati al confinamento. Ieri sono stati registrati 1.189 nuovi casi positivi al Covid-19, che portano il totale a 13.964.

Tuttavia il Belgio ha considerevolmente aumentato le capacità di test: ieri ne sono stati condotti 4.255 rispetto a una media di 2.000 delle precedenti settimane. Dall’inizio dell’epidemia sono stati condotti oltre 57.000 test. Negli ospedali aumentano i ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva, ma anche il numero di pazienti dimessi.

Attualmente 4.995 pazienti sono ricoverati negli ospedali (+560 rispetto alle 24 precedenti), di cui 1088 in terapia intensiva (+67). Il 54% dei letti Covid-19 in terapia intensiva sono occupati. Ieri sono stati dimessi dagli ospedali 436 pazienti, portando il totale per il paese a 2.132.

Sarebbe dovuto entrare in vigore oggi in Austria l’obbligo di portare le mascherine per chi si reca a fare la spesa al supermercato. Un obbligo in parte già osservato, ma che ora diventerà ufficialmente tale solo lunedì 6 aprile, perché al momento le mascherine non bastano.

La norma varata prevede che qualora il cliente non si presenti nei supermercati con una propria mascherina già indosso, ne riceverà una all’ingresso: era stato il cancelliere Sebastian Kurz lunedì a spiegare che “ci troviamo ancora all’inizio di una maratona”. “Le misure adottate – aveva aggiunto – funzionano ma dobbiamo ridurre in modo significativo la diffusione del virus in Austria”.