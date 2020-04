Il Presidente della Regione ai Capigruppo: “Corsia preferenziale per il provvedimento a favore delle famiglie”.

Cagliari, 1 Apr 2020 – “Chiedo ai Capigruppo una corsia preferenziale per approvare al più presto il provvedimento che presenterò nelle prossime ore e che darà liquidità immediata alle famiglie, alle povertà emergenti e alle categorie che non rientrano nei provvedimenti nazionali e regionali”.

Il Presidente della Regione Christian Solinas, intervenendo alla seduta di ieri pomeriggio della Conferenza dei capigruppo, ha illustrato la difficile situazione sanitaria della Sardegna e ha chiesto ai Presidenti dei gruppi di accelerare per approvare i provvedimenti che l’esecutivo sta predisponendo per dare sollievo alle famiglie stremate da una crisi sanitaria le cui ripercussioni richiedono interventi immediati.

Il Presidente del Consiglio Michele Pais, di concerto con i capigruppo, ha assicurato che l’Assemblea è pronta a riunirsi per approvare i provvedimenti necessari anche utilizzando le nuove tecnologie per assicurare la massima sicurezza. Le opposizioni hanno assicurato la totale disponibilità anche alla convocazione delle commissioni per esaminare i provvedimenti più urgenti.