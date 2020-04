Covid-19: il modello bitti incassa il totale supporto della protezione civile regionale

Bitti (Nu), 1 Apr 2020 – Un sostegno su tutta la linea è quello incassato dall’Amministrazione comunale di Bitti sul versante delle misure attivate per la gestione dell’infezione da Covid-19 nella casa di riposo Nostra Segnora de su Meraculu.

Il riconoscimento – si legge in una nota – arriva direttamente dalla direzione della Protezione civile regionale, che ha di fatto approvato tutte le richieste messe in campo per governare l’emergenza sanitaria nella struttura per anziani e nell’intero paese.

L’organizzazione del ‘modello Bitti’ è certamente il risultato della straordinaria e costante collaborazione tra amministrazione locale, Chiesa, direzione sanitaria della Assl di Nuoro, Servizio igiene e Assistenza domiciliare integrata. Nello specifico, il supporto assicurato dalla Protezione civile prevede la fornitura di dispositivi di protezione individuale e di detergenti per la sanificazione degli ambienti, l’isolamento della casa di riposo con l’approvvigionamento di pasti e alimenti dall’esterno e di tutto quanto necessario per il sostentamento della struttura. È assicurata, operazione già messa in essere, la delocalizzazione delle persone Covid-negative presso una struttura ricettiva di Bitti con un approvvigionamento di pasti e di tutto quanto necessario per la gestione delle persone alloggiate in quel sito: dai dispositivi di protezione individuale al materiale di consumo e al lavaggio della biancheria. Inoltre la Protezione civile sosterrà il mantenimento in ricovero nella casa di riposo degli anziani Covid-positivi, con l’assunzione di personale specializzato (operatori sociosanitari), evitando di saturare le strutture sanitarie regionali di 18 anziani pazienti. Ed infine sarà previsto il reperimento di strutture alberghiere extra-ricettive per garantire l’alloggio al personale impiegato nella casa di riposo, evitando inutili spostamenti e ottimizzandone quindi le prestazioni professionali.

“Non possiamo – afferma nel comunicato il Sindaco di Bitti Niccolini – che essere soddisfatti della piena collaborazione manifestata dalla Protezione civile regionale sul piano di emergenza allestito in pochissime ore a Bitti per gestire il focolaio di coronavirus”.

Giuseppe Ciccolini che, nel ringraziare per la straordinaria collaborazione assicurata da Assl di Nuoro, Servizio igiene e Assistenza domiciliare integrata, ha aggiunto: “Continueremo a garantire la massima attenzione e a vigilare affinché i soggetti interessati dal virus, gli operatori sociosanitari e tutti i cittadini possano avere tutto l’ascolto possibile”.

Oltre alla donna di 84 anni deceduta nei giorni scorsi all'ospedale San Francesco di Nuoro, 4 ospiti della Casa di riposo (di cui 3 positivi a Covid-19) – conclude la nota – sono ricoverati nel capoluogo barbaricino, altri 17 risultati positivi sono sempre alloggiati nella struttura, mentre i tre ospiti negativi al virus sono stati spostati in un albergo del paese. Del personale del N.S. de su Meraculu, 5 sono positivi e in quarantena a casa e 9 negativi.