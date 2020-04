Coronavirus, Speranza, il governo conferma e proroga al 13 aprile di tutte le misure finora adottate

Roma, 1 Apr 2020 – Un plauso al Governo tutto, agli italiani che sono stati diligenti ed hanno accettato loro malgrado le restrizioni imposte ma con la consapevolezza che i confinamenti nelle proprie case delle erano solo per il loro bene e per quello comune. Ed ora l’Esecutivo ci chiede altri 15 giorni di sacrificio che ci porterà, piano piano a riprendere la vita di sempre anche se siamo dispiaciuti e addolorati per quelle decine di migliaia di cittadini che purtroppo a causa del Covid_19 non sono più tra noi.

Oggi, quindi, è arrivata la decisione del governo di “prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato.

“Sbagliare i tempi e anticipare alcune mosse rischia di vanificare gli sforzi. Questa è l’unica strada praticabile per riaccendere i motori. È dalle indicazioni del comitato tecnico scientifico che scaturisce dunque la decisione del governo di confermare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e degli spostamenti individuali”. Il ministro ha sottolineato la necessità di “uscire da questa crisi più forti di come ne siamo entrati”.

“Senza un vaccino – ha detto il ministro – non sconfiggeremo mai il Covid, siamo tutti consapevoli che per un periodo non breve dovremo sapere gestire questa fase di transizione ed evitare l’esplosione di nuovi focolai. Nella nostra battaglia per sconfiggere questo virus sarà decisiva la ricerca scientifica. Sarà il vaccino l’arma che ci consentirà di sconfiggere definitivamente il Covid-19. In questa partita l’Italia c’è” ha sottolineato Speranza.

“Il Servizio sanitario è il patrimonio più prezioso che possa esserci: su di esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo. È la cosa che conta di più. Dobbiamo assumere come principale tema della ripartenza nazionale l’investimento strategico sulla salute” ha detto poi il ministro, concludendo la sua informativa al Senato sull’emergenza Coronavirus.