“Misure urgenti per contenere gli effetti della crisi dovuta all’emergenza coronavirus”: presentata dai consiglieri Guido Portoghese, Rita Murgioni, Francesco Lilliu, Matteo Massa e Stefano Atzori

Cagliari, 30 Mar 2020 – In vista del Consiglio metropolitano che si svolgerà quest’oggi, i consiglieri del gruppo “Centrosinistra metropolitano” hanno inviato una lettera aperta al Sindaco Paolo Truzzu, ai sindaci della città metropolitana e ai consiglieri metropolitani in cui si chiede che per arginare le emergenze la Città metropolitana faccia la sua parte con l’utilizzo di risorse economiche, di personale e di mezzi. In questo senso, rimarcano i consiglieri, è urgente una revisione del bilancio per sbloccare risorse utili al momento di crisi e individuare azioni da attuare nel post emergenza per rilanciare l’economia dei territori.

Perché le azioni siano efficaci si chiede che si crei un tavolo di coordinamento tra Sindaci e consiglieri metropolitani che emani azioni unitarie sul territorio dei 17 comuni, in termini di linee di comportamento, ordinanze, ulteriori restrizioni se necessario, comunicazione istituzionale e controlli sul territorio.

Tra le misure suggerite dai consiglieri del gruppo “Centrosinistra metropolitano” – si legge nella nota diffuso oggi – vi sono: la garanzia della sicurezza dei dipendenti dell’Ente; il supporto ai comuni per la sanificazione e igienizzazione degli spazi pubblici, con l’utilizzo di personale e mezzi della partecipata Proservice spa che già svolge interventi di disinfestazione in varie pertinenze pubbliche; il potenziamento dei servizi di educativa domiciliare per gli studenti delle scuole superiori; l’utilizzo dei servizi del Centro Affidi per il sostegno dei minori e dell’Ufficio Mediazione Familiare per fornire un supporto per i conflitti familiari che si stanno manifestando a causa della prolungata permanenza in casa; il supporto alle associazioni del terzo settore e sportive attraverso l’esenzione o la riduzione dei canoni per l’utilizzo degli spazi in concessione; riattivare e incentivare il progetto di socializzazione degli anziani nella gestione degli spazi scolastici; etc.

Nella lettera – conclude il comunicato dei consiglieri comunali – viene chiesto anche al Sindaco di esigere dalla Regione e dalle autorità sanitarie tutti i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza negli ospedali e in tutti i presidi sanitari, nonché negli altri luoghi sensibili, quali le case di riposo e il Carcere di Uta. Com