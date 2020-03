Consiglio regionale, domani presidente Solinas interviene a conferenza capigruppo

Cagliari, 30 Mar 2020 – Il presidente della Regione Christian Solinas parteciperà domani alla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale che si riunirà alle 17,30.

L'incontro – che sarà presieduto dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais – è stato fissato per decidere la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni nei prossimi mesi. Il presidente della Regione ha chiesto espressamente di poter intervenire in videoconferenza alla riunione per illustrare direttamente la situazione sanitaria e le azioni relative all'emergenza e per programmare con l'Assemblea le azioni più immediate da intraprendere nel futuro.