Comune di Cagliari attiva supporto psicologico al tempo del Coronavirus

Cagliari, 30 Mar 2020 – Per l’emergenza Covid-19, è stato attivato dall’Azienda per la Tutela della Salute presso il DSM – Zona Sud, il numero verde 800630622 che fornisce un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico rivolto alla popolazione dell’intero territorio regionale. Obiettivo: imparare a fronteggiare paura del contagio, difficoltà di adattamento ai nuovi divieti e alle limitazioni imposte dalle istituzioni per arrestare la pandemia.

Gli psicologi del servizio, coadiuvati dagli educatori professionali, inoltre, laddove necessario, si attivano in rete coi Centri di Salute Mentale, col Servizio di Psicologia e Benessere Organizzativo, con gli psicologi dell’Emergenza coordinati dal Servizio di Psicologia e del Benessere Organizzativo, coi Servizi per le Dipendenze, coi Servizi di Neuropsichiatria Infantile e coi Consultori familiari di tutta la Sardegna.

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 19.