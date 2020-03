Ats Olbia – Resta a casa, la valutazione diabetologia la facciamo via mail

Olbia, 30 Mar 2020 – In questo periodo di emergenza evitiamo gli spostamenti inutili, la valutazione diabetologica la possiamo fare via internet.

I pazienti seguiti dal Servizio di Diabetologia della Assl di Olbia, qualche giorno prima dell’appuntamento fissato, dovranno inviare via mail gli ultimi esami del sangue, i profili glicemici domiciliari, lo scarico dati del microinfusore/sensore e tutta l’altra documentazione e clinica, all’indirizzo: diabetologia.olbia@atssardegna.it

Nella mail è necessario indicare anche il nome del diabetologo che ha in cura il paziente; una risposta verrà inviata al più presto in funzione della gravità del caso.

Per eventuali urgenze o impossibilità nell’inviare una mail è possibile contattare il servizio componendo lo 0789 552 418 (da contattare anche per richieste generiche).

Per contattate direttamente il proprio specialista invece è possibile contattarlo direttamente componendo i seguenti numeri :

Dott.ssa Angela Assunta Pinna 0789 552419

Dott.ssa Maria Filippina Angius 0789 552260

Dott. Antonello Carboni 0789 552417

Dott. Iilario Carta 0789 552250

Dott. Giovanna Tolu 0789 552420

Dott.ssa Rosanna Vacca 0789 552418

Dott.ssa Lucia Canu 0789 552251. Com