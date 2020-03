Sport e Benessere – Allenamento e Depressione – Rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 29 Mar 2020 – Giorni fa mi sono imbattuto in un’ infografica di un mio collega relativa ad uno studio ( Metà analisi ) del 2018 che conferma, con i limiti della ricerca e degli ulteriori studi che andranno fatti, come l’esercizio fisico con i sovraccarichi sia stato efficace nella diminuzione della sintomatologia depressiva nel 89% dei risultati relativi ai 33 clinical trials svolti su 1877 partecipanti.

Piccola premessa.

Per chi vorrà visionare l’intera ricerca metterò il link alla fine dell’articolo.

Una meta analisi per essere chiari occupa il seguente spazio piramidale all’interno della qualità delle evidenze scientifiche.

Quindi in questa meta-analisi di 33 studi clinici, inclusi 1877 partecipanti, l’allenamento per esercizi di resistenza è stato associato a una significativa riduzione dei sintomi depressivi, con un effetto medio di dimensioni moderate.

Il volume totale dell’allenamento di resistenza, lo stato di salute e i miglioramenti della forza non erano associati all’effetto antidepressivo; tuttavia, riduzioni minori dei sintomi depressivi sono state derivate da studi con allocazione e / o valutazione in cieco.

Le prove empiriche disponibili supportano l’allenamento per esercizi di resistenza come terapia alternativa e / o coadiuvante per i sintomi depressivi.

Molto spesso parliamo della del lavoro in pool tra Personal Trainer e Nutrizionista, questo è uno di quei casi dove mi sento di consigliare caldamente il lavoro in pool con uno psicologo di formazione clinica, uno psicoterapeuta e/o uno psichiatra.

I benefici fisici di questo allenamento sono ben documentati, ma meno si sa riguardo all’associazione con i risultati sulla salute mentale.

Lo studio parte da qui con lo scopo di ottenere risultati scientificamente attendibili per quanto concerne questa relazione.

Cosa è emerso?

L’allenamento con sovraccarichi ha ridotto significativamente i sintomi depressivi tra gli adulti indipendentemente dallo stato di salute, dal volume totale prescritto del workout o da significativi miglioramenti della forza.

Saranno necessari studi clinici randomizzati di migliore qualità in futuro per ottenere ulteriori informazioni scientifiche.

L’ analisi è sinceramente interessante, posto questo, le domande che dobbiamo porci a mio avviso sono queste: consci di queste informazioni

Qual è il primo step che una persona affetta da depressione deve fare per cominciare a servirsi dell’allenamento a scopo anche terapeutico?

I professionisti del benessere psico fisico cosa possono realisticamente fare per aiutare una persona che ha questo tipo di sofferenza fisica?

Il punto d’arrivo non ci è dato saperlo, il punto di partenza è semplice, se non si sa da dove partire come professionista siamo chiamati a fare una cosa sola: Ripartire dalla persona prima ancora che dalla sua patologia.

Riferimenti:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29800984/