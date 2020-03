On line le domande per congedi Covid-19, indennità 600 euro e bonus baby sitting.

Cagliari, 29 Mar 2020 – Dal 1° aprile sul sito internet dell’Inps www.inps.it, sarà possibile presentare la domanda per alcune delle nuove prestazioni previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia”.

In modo particolare si potrà fare richiesta di:

Indennità 600 euro

Congedi COVID-19 (congedi per autonomi e gestione separata)

Bonus baby-sitting

Queste nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo delle credenziali già in possesso degli utenti.

L’Inps ha apprestato una nuova modalità semplificata per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, per le sole domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO

indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

indennità lavoratori del settore agricolo

indennità lavoratori dello spettacolo

bonus per i servizi di baby-sitting

Per chi non fosse in possesso delle credenziali previste (PIN dispositivo rilasciato dall’INPS, SPID di 2° livello, Carta di Identità Elettronica e Carta Nazionale dei Servizi), la nuova modalità semplificata consentirà la compilazione e l’invio le domande, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale INPS (sul sito www.inps.it ) utilizzando il servizio “Richiesta PIN” o chiamando il Contact Center al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le potrà immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

L’Inps, inoltre, è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda venga inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus. Al riguardo si potrà utilizzare – tra qualche tempo – la nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Si ricorda che in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, in sostituzione del normale sportello di front office fisico, l’Inps ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e telematici e integralmente assicurati dal servizio di sportello telefonico provinciale, attivi con gli stessi standard di qualità e nelle consuete fasce orarie di apertura al pubblico (8.30 – 12.30). Gli Uffici sono al momento chiusi al pubblico.

Per la Sardegna, i numeri provinciali sono i seguenti:

070 6009400 per CAGLIARI

0784 237700 per NUORO

0783 790200 per ORISTANO

079 2159224 per SASSARI

0781 490300 per SUD SARDEGNA

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla consultazione del sito dell’Istituto. Com