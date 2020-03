Coronavirus. Castelli: “Daremo reddito di emergenza a tutti”. “C’è ok da opposizione”

Roma, 28 Mar 2020 – “Garantire reddito a tutti, con uno strumento facile da usare. Su questo c’è accordo con l’opposizione. Chiamiamolo reddito di emergenza, o reddito straordinario. Varrà finché non rientreremo alla normalità. Stiamo pensando di semplificare le procedure di accesso al reddito di cittadinanza, allargandolo a chi non ce l’ha, e senza le condizioni previste”.

Lo ha detto il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, in un’intervista a La Stampa. Ed ha aggiunto: lo daremo “il prima possibile e la cifra sarà dignitosa. Utilizzeremo tutte le risorse necessarie. Tutti potranno tranquillamente far fronte alle spese necessarie. Esistono già alcuni strumenti. Stiamo lavorando a questo. È una giusta esigenza messa sul tavolo da maggioranza e opposizioni in queste ore”.

“Dopo 10 anni di battaglie sul Reddito di cittadinanza, oggi, forse, qualcuno si accorge di quanto una misura di welfare serva da garanzia sociale – dice ancora Castelli – Quanto sia indispensabile, mentre il Paese si ferma, garantire a tutti un reddito per poter pagare l’affitto, le bollette e fare la spesa assicurando da un lato il benessere del cittadino in difficoltà e dall’altra evitando potenziali e pericolosi conflitti sociali”.

“Oggi debito e deficit vengono dopo. La priorità è la tenuta del sistema economico e dell’occupazione. Adesso la parola d’ordine è whatever it takes. Deve valere anche per la politica di bilancio”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’economia Antonio Misiani in un’intervista ad Avvenire. Sul decreto da varare in Aprile, l’esponente dem non si sbilancia “sarà maggiore dei 25 miliardi impegnati a marzo, ma la cifra finale va calibrata su tutto ciò che si deve fare per salvare posti di lavoro e aziende”. “Siamo difronte afferma a una sfida senza precedenti, che non è solo sanitaria, economica e sociale ma riguarda anche il nostro essere comunità, la tenuta spirituale e psicologica del Paese”, continua Misiani.

Il mantenimento dell’occupazione preoccupa il viceministro: “stiamo raccogliendo le istanze del mondo economico partendo dall’assunto che nessuno deve perdere il lavoro”. “Non ci limiteremo a rifinanziare le misure di marzo – prosegue Misiani – vogliamo migliorare i meccanismi di sostegno e arrivare anche a chi non siamo riusciti a raggiungere prima”.

Il grido d’allarme arriva anche dalle istituzioni locali. “Il governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. E’ necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentire di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Ieri il primo cittadino ha annunciato l’approvazione di una delibera per istituire un “fondo di solidarietà cittadino”, chiedendo allo stesso tempo l’intervento del governo perché, ha spiegato, “se non interviene lo Stato fra un po’ sarà una tragedia”.

Estendere il reddito di cittadinanza a quella parte della popolazione che nel lavoro sommerso ha trovato il suo sostentamento economico e che oggi non ha nessuna forma di tutela. E’ la richiesta, rivolta in una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del senatore del gruppo misto Sandro Ruotolo, che mercoledì aveva presentato un’interrogazione urgente ai ministri competenti su questo tema.