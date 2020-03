Il presidente Mattarella in diretta in un nuovo discorso alla Nazione: “Viviamo una pagina triste della storia”

Roma, 27 Mar 2020 – Nella grave emergenza da Coronavirus il presidente Mattarella torna a far sentire la propria voce, con un messaggio video dal Quirinale, come lo scorso 5 marzo. Alla fine di un mese difficile, che ha visto crescere i contagi e le vittime, il Capo dello Stato si rivolge ai cittadini e parla anche del ruolo dell’Unione europea nel superamento dell’epidemia.

“Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini, di rivolgermi a voi, nel corso di questa difficile emergenza, per condividere alcune riflessioni. Ne avverto il dovere. La prima si traduce in un pensiero rivolto alle persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia; e ai loro familiari. Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla sofferenza di non poter essere loro vicini e dalla tristezza dell’impossibilità di celebrare, come dovuto, il commiato dalle comunità di cui erano parte. Comunità che sono duramente impoverite dalla loro scomparsa”, ha detto il presidente Sergio Mattarella nel nuovo messaggio dedicato all’emergenza coronavirus.

“Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni in cui si trova il nostro Continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l’Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell’Unione ma è anche nel comune interesse” ha aggiunto il presidente della Repubblica.