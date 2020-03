Coronavirus: Comune promuove raccolta fondi a favore di famiglie, imprese, professionisti e ospedali

Cagliari, 27 Mar 2020 – “Il nostro bene comune siamo noi”. È questo il titolo della raccolta fondi promossa dal Comune e destinata alle famiglie, alle imprese, ai professionisti in difficoltà, agli ospedali che hanno bisogno di aiuto per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Le donazioni potranno essere effettuate mediante il versamento sul conto corrente dedicato, intestato al Comune di Cagliari Fondo donazioni EMERGENZA CORONAVIRUS, Iban IT21X0101504800000070727620, Bic (Codice SWIFT) BPMPOIT22XXX .