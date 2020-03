Coronavirus – A Pirri un censimento delle attività che forniscono beni di prima necessità e fanno consegne a domicilio

Cagliari, 27 Mar 2020 – La Presidente Maria Laura Manca e i Consiglieri della Muncipalità di Pirri hanno accolto con favore, nella attuale situazione di emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la disponibilità manifestata da alcune associazioni operanti sul territorio, di compiere un censimento delle attività commerciali che forniscono beni di prima necessità e operano consegna a domicilio.

Assicurando il pieno rispetto delle normative vigenti previste da decreti e ordinanze ministeriali, regionali e comunali, le associazioni metteranno a disposizione della cittadinanza un elenco delle attività censite, rendendolo pubblico sulle loro piattaforme (siti web, profili social, etc) in modo da favorire lo scambio di informazioni e rafforzare i servizi offerti.

Allo stesso tempo, la Municipalità, in piena collaborazione con il Comune di Cagliari, si è fatta promotrice e continuerà a diffondere tra la cittadinanza, delle misure a sostengo dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli.

Gli Uffici della Municipalità sono a disposizione tramite il contatto telefonico 070/6778821 o via mail all’indirizzo municipalita@comune.cagliari.it, per ricevere segnalazioni di situazioni di criticità, bisogno o iniziative e progetti a favore della collettività.

Resta attivo, oltre al numero verde regionale 800311377, il numero 070/5929250 dell’Assessorato alle Politiche Sociali (dedicato al supporto delle persone anziane e fragili).

La Municipalità intende rivolgere un sentito e doveroso ringraziamento ai medici e operatori sanitari quotidianamente impegnati nella lotta contro il Coronavirus, nonché alle associazioni, ai commercianti e ai singoli cittadini per le numerose manifestazioni di solidarietà, per i sacrifici compiuti e per la pazienza mostrata.

La Presidente e tutto il Consiglio rinnovano l’appello a restare a casa affinché si possa tornare il prima possibile ad una situazione di normalità, animati da una nuova consapevolezza e senso civico. Com