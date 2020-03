Attività sportive sulla spiaggia del Poetto: assegnazione di spazi stagione 2020. Entro le ore 24 di venerdì 10 aprile le domande.

Cagliari, 26 Mar 2020 – Pubblicato e disponibile nella sezione “Documenti e dati / Bandi /Altri bandi e avvisi” del sito istituzionale www.comune.cagliari.it (link più sotto), il bando per l’assegnazione di spazi per attività sportive di beach volley, beach tennis e similari sulla spiaggia del Poetto, stagione 2020.

Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno presentare domanda, su apposito modulo scaricabile insieme al bando e secondo le modalità dallo stesso stabilite, entro le ore 24 di venerdì 10 aprile 2020.

Per l’acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al bando e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio, Protezione e Sicurezza del Comune di Cagliari il martedì dalle 9 alle 12,30 o il giovedì dalle 15,30 alle 17,30, contattando esclusivamente per via telefonica o posta elettronica i seguenti referenti:

geometra Giuseppe Sanna, telefono 070.6777352 / email giuseppe.sanna@comune.cagliari.it)

ingegner Roberta Farris, telefono 070 6777357 / email roberta.farris@comune.cagliari.it

Ufficio Patrimonio-Demanio, email patrimonio@comune.cagliari.it