Nuovo sondaggio dà il partito di Matteo Renzi in via di estinzione invece il Pd ha quasi raggiunto la Lega che tallona a soli tre punti di differenza

Roma, 25 Mar 2020 – Come si è sempre detto ed il tempo è galantuomo. Infatti in questa fase speciale e drammatica dell’Italia e del mondo intero permeato ferocemente dal virus Covid_19, che sta mietendo milioni di vittime innocenti nell’intero pianeta, al di fuori dei paesi dell’africa nera dove pare che questo virus non li colpisca, forse già temprati e con anticorpi acquisiti negli anni dalle terribili malattie sia antiche che in occidente sono state debellate da decine di anni e, quindi, pare abbiano sviluppato la protezione naturale da queste recenti pandemie.

Quindi al di là di queste considerazioni, in Italia, il partito che sta lavorando in modo efficace e silenzioso senza maia apparire costantemente alla ribalta per cercare di lucrare qualche volto a spese dei drammi che gli italiani in particolare stanno vivendo, il popolo pare abbia compreso il duro e serio lavoro di questo partito, ma anche del presidente del consiglio Conte, nonostante sia un continuo bersaglio anche di alcuni alleati arriva oltre il 51 per cento nel gradimento degli italiani, per la terza settimana consecutiva, accorcia le distanze rispetto alla Lega.

Il dato è stato fornito dal sondaggio di Ixè sulle intenzioni di voto commissionato dal programma Cartabianca su Raitre. Infatti, rispetto a sette giorni fa, il partito di Matteo Salvini è in calo dello 0,5% e scende al 26.5%. Viceversa i democratici guadagnano quasi mezzo punto, passando dal 22,5% della scorsa settimana all’attuale 22,9%.

Quanto agli altri partiti, il M5s cresce leggermente al 15,1%, Fratelli d’Italia passa dal 13 al 12,7%, Foza Italia cresce al 7%. Infine, quasi scomparsa Italia Viva di Matteo Renzi, che perde ancora e passa dal 2,4% all’attuale 2,2%, facendosi superare dalla Sinistra (3,5%) e +Europa (2,6%).

Ora l’ex presidente capisca che attaccare Conte mattina e sera assieme all’altro Matteo non paga in nessun modo. Specialmente elettoralmente.