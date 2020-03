Metalmeccanici, confermato sciopero in Lombardia e Lazio

Roma, 25 Mar 2020 – Le rappresentanze dei Metalmeccanici del Nord spesso fanno degli scioperi insensati e mai come questa volta. Dimostrare in questo grave momento unità con il governo, invece di contrapporsi a questo, sarebbe stata una cosa intelligente. Ma i rappresentanti di questo tipo di operai, solo per sentirsi vivi proclamo scioperi anche quando non è il momento opportuno. E questo non lo è affatto. Non forza ma incoscienza. E con questa grande ottusità i sindacati di categoria, solo perché non hanno avuto ciò che ora non è possibile hanno confermato per oggi gli scioperi dei metalmeccanici della Lombardia e del Lazio proclamati.

Lo riferiscono i sindacati spiegando che si va verso l’accordo con il Governo sulle attività da chiudere per l’emergenza Coronavirus ma che un nuovo incontro è previsto per le 12.

Gli scioperi sono in corso e riguardano tutta l’industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi al di fuori delle attività legate a quella ospedaliera e sanitaria e alla produzione di macchine per questa attività.