Coronavirus: La Russia parsa isola felice e immune al contagio in poche ore 163 nuovi casi: triplicati in 24 ore

Mosca, 25 Mar 2020 – La confederazione russa, che fino a qualche girono fa sembrava un’isola felice nel mondo, si è accorta che non era così. E, infatti, nelle ultime 24 ore nella nazione sono stati registrati 163 nuovi casi ufficiali di coronavirus, arrivando così a toccare quota 658.

Il dato, poco veritiero a nostro avviso, lo ha riferito il vice primo ministro e capo del quartier generale operativo per combattere la diffusione del virus Tatyana Golikova.

L’aumento sostanziale ogni giorno, del numero di pazienti contagiati è quasi triplicato. Al momento poi vi sarebbero 112mila persone monitorate in auto-isolamento in Russia. Senza contare, secondo fonti ben informate, imboscati nel freddo della Siberia, avvenuto prima di questo picco di infezioni per cercare di riparare il danno. Ma pare, ora, era già fatto.

Nei giorni, infatti, il solito ministro putiniano, solo qualche giorno fa aveva detto che “in Russia la situazione non era così grave come in altri paesi”. Mishustin aveva invitato gli anziani a rimanere a casa e a prendersi cura della loro salute per evitare di contrarre il coronavirus.