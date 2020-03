Coronavirus: Comune di Cagliari avvia i controlli con l’ausilio dei droni

Cagliari, 25 Mar 2020 – Il Comune di Cagliari, tramite il Comando della Polizia Locale, utilizzerà i droni per verificare gli eventuali spostamenti di persone e assembramenti, in modo da contribuire a garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica Coronavirus, così come previsto dai D.C.P.M in vigore.

In questo senso l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (Enac), viste le esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizia Locale presenti sul territorio nazionale, ha emanato un provvedimento, assicurando piena operatività agli operatori delle Polizie Locali, anche in deroga ai regolamenti A.P.R. (Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto) in vigore.

Le operazioni prevedono, con cadenza quotidiana fino al termine dell’emergenza, il sorvolo dei quartieri cittadini e delle zone difficili da raggiungere se non tramite l’ausilio dei droni.

L’obiettivo primario è la verifica di eventuali assembramenti di persone e di spostamenti non autorizzati. Le riprese aeree si effettueranno inizialmente ad una quota che non consentirà il riconoscimento facciale e, solo in un secondo momento, laddove si configuri una violazione al D.P.C.M in vigore, la quota verrà abbassata per poter procedere ad una eventuale identificazione.

Il drone utilizzato è dotato di altoparlante, termocamera e camera e può essere impiegato anche in operazioni notturne. Si potranno inoltre registrare anche eventuali richieste di soccorso.

Il drone ha una autonomia di 2 ore per ogni operazione di volo.

Il Comando della Polizia Locale di Cagliari si avvarrà della collaborazione, a titolo gratuito, di Italdron Academy Base Sardegna, con sede a Cagliari, in via dell’Artigianato 13/A, Centro di Addestramento Piloti A.P.R. Enac che ha messo a disposizione del Comando di Polizia Locale tutto il supporto logistico e tecnico necessario. Fa parte del network Italdron Academy, Centro di Addestramento ENAC 004, che conta ben 22 basi sparse su tutto il territorio Nazionale. La Base sarda è base di eccellenza del Gruppo e ha formato in questi anni numerosi professionisti, Enti Istituzionali e forze dell’ordine, collaborando inoltre a numerose operazioni tramite mezzi, e personale altamente qualificato e addestrato. Com