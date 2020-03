Coronavirus: controlli della Polizia Locale sui bus di Cagliari.

Cagliari, 24 Mar 2020 – Dopo un’attenta analisi, svolta in collaborazione tra il Ctm e la Polizia municipale di Cagliari riguardante i flussi di persone che per spostarsi utilizzano i mezzi pubblici, sono emerse alcune possibili criticità sul rispetto delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Ministero della Salute per la prevenzione del contagio da Codiv-19.

Per verificare la correttezza delle motivazioni a giustificazione degli spostamenti nell’ambito urbano ed extraurbano dei passeggeri, oggi sono stati attivati specifici controlli sulle principali linee di trasporto pubblico.

Dalle verifiche a campione svolte su 11 autobus di linea delle tratte monitorate, è emerso che dei diversi passeggeri controllati, sette di questi hanno fornito delle giustificazioni immotivate in merito allo spostamento non riconducibili a comprovate esigenze lavorative, all’assoluta urgenza delle medesime o a situazioni di necessità o a motivi di salute. Di conseguenza le persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’articolo 650 del C.P., per non aver ottemperato alle disposizioni impartite dall’Autorità.

In relazione alle stringenti esigenze di stimolare comportamenti sempre più responsabili, iniziative analoghe verranno adottate con sistematica frequenza anche nei prossimi giorni.