La pandemia nel mondo – Oltre 339mila casi di coronavirus nel mondo. In Usa aumentano i contagiati

Cagliari, 23 Mar 2020 – I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 339mila, secondo l’ultimo bollettino emesso oggi dalla John Hopkins University. In particolare, le persone contagiate sono al momento 339.259. Cina, Italia, Stati Uniti, Spagna, Germania e Iran, sono nell’ordine i Paesi più colpiti. Il bilancio delle vittime è al momento pari a 14.706, mentre il totale delle persone ricoverate ammonta a 98.836.I casi positivi di coronavirus negli Usa hanno superato quota 30 mila, secondo il sito della Johns Hopkins University.

Donald Trump ha approvato la richiesta di dichiarazione di calamità in California a causa del coronavirus, dopo le analoghe decisioni prese per gli stati di New York e di Washington. Negli Stati Uniti i casi positivi hanno superato quota 32 mila, con almeno 400 morti, mentre la Casa Bianca usa il bazooka per gli aiuti contro la crisi: pronto un pacchetto di misure che prevede fino a 4.000 miliardi di liquidità per le imprese e un pagamento diretto in un’unica soluzione per i contribuenti americani di 3mila dollari per una famiglia media di quattro persone.

Gli Stati Uniti restano il terzo Paese al mondo per numero di contagiati, dietro Cina e Italia. Donald Trump ha riferito in una conferenza stampa di aver parlato con il presidente cinese del coronavirus. “Sono un po’ arrabbiato con la Cina”, ha detto, pur confermando il suo rispetto per Xi Jinping.

Il governatore di New York Andrew Cuomo ha chiesto nella sua conferenza stampa quotidiana sul coronavirus che l’esercito e la protezione civile costruiscano al più presto ospedali temporanei nella Grande Mela, la città americana più colpita dalla pandemia. “Conta il tempo, contano i secondi, per salvare vite”, ha detto.

La Cina registra zero nuovi casi interni di coronavirus, ma altri 39 contagi importati. Nei suoi aggiornamenti, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) rileva nove decessi domenica, tutti a Wuhan, focolaio dell’epidemia diventata pandemia. A due mesi dalla quarantena di 60 milioni di persone, la provincia dell’Hubei e il suo capoluogo non hanno segnalato nuove infezioni in cinque giorni di fila. La Cina ha visto le infezioni salire a 81.093, di cui 5.120 ancora sotto trattamento; 3.270 i decessi e 72.703 i dimessi dagli ospedali, pari a un tasso di guarigione salito all’89,6%.

Sono scesi a 64 i nuovi casi di coronavirus registrati domenica in Corea del Sud, contro i 98 di sabato, portando il totale a 8.961: è il dato più basso da metà febbraio, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Il Paese ha rafforzato le regole interne di condotta anticontagio (tra cui la distanza interpersonale) e sulla quarantena per gli arrivi dall’Europa. I decessi sono aumentati a 111. I casi confermati a Daegu e nel Gyeongsang del Nord, i due epicentri sudcoreani dell’infezione, sono saliti rispettivamente a 6.411 e a 1.256.