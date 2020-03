Covid-19, attivo numero per consulenze con l’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Marino

Cagliari, 23 Mar 2020 – L’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Marino di Ats Sardegna – Assl Cagliari, Centro di riferimento regionale per la cura e riabilitazione delle lesioni midollari (LM), – informa un comunicato – che, poiché nel rispetto delle normative relative al contenimento dell’emergenza sanitaria sono state interrotte le visite ambulatoriali, è operativo uno sportello telefonico riservato ai pazienti dimessi, agli operatori sanitari del territorio (MMG) e al personale interessato (care giver, familiari) per consulenze, suggerimenti e chiarimenti sulla gestione delle complicanze della lesione midollare e per informazioni sui pazienti ricoverati.

La Direttrice del reparto, dott.ssa Giuliana Campus, sarà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14 telefonando al numero 070 6094916.

Qualsiasi richiesta al di fuori di tale fascia oraria può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

unitaspinaleunipolare.somarinocagliari@atssardegna.it

È inoltre – conclude la nota dell’Assl di Cagliari – possibile comunicare con la psicologa per consulenze psicologiche e informazioni sui pazienti ricoverati dalle 15 alle 16 di lunedì, mercoledì e giovedì telefonando al numero 070 609 4446. Com