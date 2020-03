Corsica, sardi a casa. Presidente Regione Sardegna: “relazioni tra isole e impegno comune sbloccano situazione complessa”.

Cagliari, 23 Mar 2020 – “Sono finalmente giunti in Sardegna i lavoratori sardi che da alcuni giorni si trovavano in Corsica in attesa di ricongiungersi con le loro famiglie. Desidero perciò esprimere il più vivo apprezzamento e la mia riconoscenza nei confronti del presidente della Corsica Gilles Simeoni e del responsabile delle Relazioni Istituzionali della Regione francese e dei rapporti Sardegna-Corsica, Denis Luciani per aver lavorato incessantemente – in una situazione complessa e di oggettiva difficoltà – per creare le condizioni per il rientro a casa dei nostri concittadini.

La collaborazione tra le strutture della Regione e la Corsica ha rafforzato ancora più la reciproca solidarietà e i comuni ideali e valori di amicizia tra i popoli, ancor più in questa situazione di emergenza”.

Lo ha affermato ieri in una nota il Presidente della Regione Sardegna commentando il rientro in Sardegna dei lavoratori sardi appena sbarcati a Porto Torres.