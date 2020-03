800 630 622 è il numero verde Ats Sardegna per supporto psicologico

Cagliari, 23 Mar 2020 – Un sostegno per tutti coloro che necessitano di un supporto in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo. Particolare attenzione andrà riposta nell’evitare che una distorta e scarsa comunicazione possa determinare, soprattutto nelle persone più fragili, una sensazione di abbandono da parte dei Servizi.

Per far fronte a questo problema, l’ATS Sardegna ha messo a disposizione un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico dedicato all’emergenza coronavirus. Il Servizio coordina la rete costituita dai Centri di Salute Mentale, dal Servizio di Psicologia e Benessere Organizzativo, dai Servizi per le Dipendenze e dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile.

Il Numero Verde 800 630 622, istituito presso il Dipartimento di Salute Mentale – Zona Sud è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, a partire da oggi 23 marzo 2020.