Coronavirus – Controllati oltre centoventi veicoli all’ingresso di Cagliari

Cagliari, 22 Mar 2020 – Nuovi controlli della Polizia Locale di Cagliari che nella mattina di oggi, domenica 22 marzo, ha proseguito con l’attività per il rispetto delle disposizioni emanate con i DPCM per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e il contenimento della diffusione del virus.

Ad un posto di controllo rafforzato, predisposto nella via Riva di Ponente all’ingresso della città, sono stati controllati oltre centoventi veicoli, i rispettivi conducenti ed eventuali passeggeri. A seguito delle verifiche, sono emerse delle immotivate giustificazioni sugli spostamenti che hanno portato alla denunzia penale per i responsabili. Alcune delle persone controllate risultavano residenti in comuni che distavano oltre trenta chilometri da Cagliari.

Sanzionato al Poetto anche un cittadino residente in un comune dell’hinterland che girava indifferente lungo la corsia ciclabile dichiarando espressamente che non intendeva rispettare le limitazioni che riteneva inefficaci.

Le pattuglie della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine hanno predisposto, a partire dalla serata di sabato 21 e per tutta la notte fino alle prime ore di domenica 22 marzo, un accurato servizio di controllo delle principali zone della città dove, normalmente, si svolgono i mercatini domenicali. Non è stata rilevata alcuna criticità e nessuno si è presentato per predisporre la propria postazione per la vendita.

Sono, inoltre, iniziati i controlli presso le residenze dichiarate o i domicili indicati dalle persone che hanno fatto rientro nell’Isola e che devono osservare il periodo di quarantena fiduciaria come indicato nei provvedimenti della Regione Sardegna.