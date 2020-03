Coronavirus, Gallera: in Lombardia 546 morti e oltre 3250 positivi in più in un giorno

Milano, 21 Mar 2020 – In Lombardia, “i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più″. Sono i numeri resi noti dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Gallera ha aggiunto che ”tutti gli esperti ci avevano detto che i giorni più duri sarebbero stati sabato e domenica il 13/o e il 14/o giorno dall’introduzione dell’effettiva misura di contenimento e, ahimè, gli esperti avevano ragione, dato che i dati sono tutti in forte crescita”. Il dato dei decessi con 546 morti in un giorno è il più alto fatto segnare finora in Lombardia.

Sono 5869 i contagiati in provincia di Bergamo, 715 più di ieri, mentre a Brescia sono 5028, in crescita di 380. A Cremona sono 2733, 341 più di ieri, nel Lodigiano 1693, in crescita di 96, segno che la strada della chiusura, come attuata nella zona rossa del basso lodigiano, “è la strada maestra”. In crescita i numeri anche nella provincia di Monza Brianza, più 268 rispetto a ieri.