Comunità cinese di Torralba in provincia di Oristano dona mascherine al personale della Questura di Oristano.

Oristano, 21 Mar 2020 – Questa mattina la comunità cinese di Terralba ha donato alla Polizia di Stato circa mille mascherine chirurgiche, in segno di vicinanza e solidarietà all’attività istituzionale posta in essere, quotidianamente, da tutti i poliziotti della provincia di Oristano, nell’ambito dei servizi volti al contenimento del virus COVID-19 e all’attuazione delle misure previste dall’art. 1 del D.C.P.M. dell’8, 9 e 11 marzo.

Il Questore e tutti i poliziotti della provincia di Oristano ringraziano i due cittadini cinesi per il generoso gesto e la vicinanza dimostrata in questo momento particolarmente delicato; le mascherine, infatti, daranno un prezioso contributo nell’attesa che arrivino in questo capoluogo le forniture relative ai dispositivi di protezione individuale già acquistati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e destinate a tutti gli operatori della Polizia di Stato della provincia. Com