Arrivati rifornimenti di kit diagnostici per Covid-19: Ordinati e in attesa di consegna circa 3mila tamponi e altri reagenti

Sassari 21 Mar 2020 – Sono arrivati questa mattina al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari i rifornimenti di kit per la diagnostica del Covid-19. Si tratta di materiale arrivato grazie alle prime donazioni che cittadini e istituzioni hanno effettuato attraverso la rivista internazionale Jidc che ha attivato una raccolta fondi per il laboratorio diretto dal professor Salvatore Rubino. Il laboratorio potrà così proseguire la propria attività.

Ancora pochi, invece, i tamponi a disposizione. Sono circa 3mila quelli già ordinati e per i quali si attende la consegna. Ordinati anche, da diversi giorni, i reattivi utili agli esami per i quali pure qui si resta in attesa della consegna.