Ancora denunce per il mancato rispetto delle prescrizioni per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 da parte dei carabinieri del comando provinciale di Nuoro

Nuoro, 21 Mar 2020 – Continuano incessantemente i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per contrastare il mancato rispetto delle disposizioni nazionali e regionali emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I militari, nell’ambito di mirati servizi per il rispetto delle norme per prevenire e ridurre il contagio da Covid-19, hanno denunciato numerose persone per il mancato rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale.

Come per i giorni scorsi e nonostante i continui appelli, si continua a constatare la non curanza da parte di molti che, in questo modo, vanificano il sacrificio di chi sta facendo di tutto affinché si esca al più presto dall’emergenza in atto, che ricordiamo interessa tutto il paese e tutti i cittadini.

Si ribadisce che è vietata ogni forma di assembramento ed è vietato uscire se non per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

E come per i giorni scorsi, oltre ad autocertificazioni non veritiere, sono state accertate violazioni sicuramente censurabili come quella rilevata dai Carabinieri della Compagnia di Ottana che, in un paese di montagna, hanno sorpreso un gruppo di persone durante il classico “spuntino sardo”, organizzato all’interno di una pizzeria che dall’esterno risultava apparentemente chiusa.

Sono ancora tanti coloro che vengono trovati al di fuori dei propri territori di residenza o coloro che vengono fermati mentre, a bordo delle rispettive autovetture, si aggirano per i centri abitati senza alcuna necessità, come accertato dai Carabinieri della Compagnia di Jerzu.

Oltre ai controlli, che proseguiranno senza soluzione di continuità, nella speranza che le finalità preventive vengano perseguite senza l’esigenza di ulteriori provvedimenti sanzionatori, i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro, quotidianamente, stanno coinvolgendo il maggior numero di persone al rispetto delle regole, che consentirà di tutelare non solo l’incolumità degli altri, ma anche la propria e quella di amici e affetti più cari.