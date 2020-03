Emergenza covid-19, la Deputata del M5S Mara Lapia presenta esposto a procura su San Francesco Di Nuoro

Nuoro, 20 Mar 2020 – La deputata del Movimento Cinquestelle, Mara Lapia, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Nuoro, con il quale chiede che si accerti quanto segnalato dagli operatori sanitari dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dai sindacati e dalla stessa deputata con numerosi solleciti e richiami alla dirigenza dell’Azienda Socio Sanitaria Locale nuorese, dell’Assessorato della Sanità e della stessa Giunta regionale.

La parlamentare sarda ricostruisce quanto finora accaduto e le ripetute richieste di dotare il personale di tutta l’Isola dei dispositivi di sicurezza quando ancora non si erano registrati casi di Covid-19 in Sardegna. “Nulla si è mosso per giorni, nè sono state date comunicazioni tempestive, chiare e formali al personale riguardo alle disposizioni urgenti e ai protocolli da adottare” accusa Lapia.

“Gli operatori sono stati letteralmente abbandonati e non si è corso ai ripari neanche quando ci sono stati 16 contagi nel giro di poche ore”. Nel frattempo, ricorda la deputata, l’assessore della Sanità dichiarava ai giornalisti che la situazione a Nuoro era sotto, così come ora afferma che gli operatori sanitari sardi sono stati dotati dei dispositivi di sicurezza. Certamente non le mascherine necessarie per tutelare chi lavora indefessamente in prima linea. Magari si riferiva al bavaglio che sta cercando di metter loro perché non si sappia in quale situazione sono costretti a lavorare. L’assessore leghista in questi giorni ripete alla stampa che chi ha sbagliato nella gestione dell’emergenza, pagherà. E’ sufficiente che cerchi uno specchio per trovare il principale responsabile”. Com