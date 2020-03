Coronavirus, presidente Regione Lombardia: “Troppa gente in giro, al premier chiedo misure più rigide”

Milano, 19 Mar 2020 – “Oggi certamente parlerò al presidente del Consiglio per capire cosa si possa fare nel più breve tempo possibile”.

Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa sulle misure più rigide che vorrebbe fossero introdotte anche alla luce di quanto suggerito dalla delegazione cinese guidata dal vicepresidente della Croce Rossa locale Sun Shuopeng. La sua richiesta sarà “che si prendano i provvedimenti che sono stati suggeriti” con stop di attività produttive e trasporto pubblico.

“I nostri ospiti cinesi sono stupiti di come ci sia troppa gente nelle strade, di come troppi usino trasporti pubblici, di come troppo pochi abbiano le mascherine”, ha sottolineato Fontana in una conferenza stampa alla presenza del capo della delegazione cinese arrivata ieri a Milano. “Secondo lui – ha aggiunto – le misure sono troppo poco rigorose”.

Per l’ospedale da campo dell’Associazione Alpini a Bergamo “oggi pomeriggio verrà datala conferma che i lavori riprenderanno”: lo ha assicurato il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa.

“Siamo riusciti a recuperare un gruppo di medici per rendere efficiente ed efficace l’ospedale” su cui c’era stata ieri una frenata proprio per mancanza di personale. Secondo il governatore però “era inutile costruire una cattedrale nel deserto. Ora – ha aggiunto – avuta la conferma dei medici, i lavori riprenderanno”.