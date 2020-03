Vela – Il sindaco Paolo Truzzu: saltano le regate delle World Series ma Cagliari saprà andare avanti con forza e coraggio

Cagliari, 18 Mar 2020 – “Mio malgrado e con enorme dispiacere devo annunciare il definitivo annullamento dell’appuntamento della prima tappa della nuova America’s Cup World Series che avrebbe dovuto tenersi a Cagliari dal 23 al 26 aprile”. Lo rendo noto con un comunicato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

“Come sapete, c’era stato un ricorso presentato da parte del New York Yacht Club / American Magic all’America’s Cup Arbitration Panel in merito alla sua partecipazione alle America’s Cup World Series Sardegna – Cagliari e alle successive risposte del COR 36, del Defender e di INEOS Team UK”.

“A causa della pandemia Coronavirus e delle misure restrittive imposte da vari governi, – si legge ancoera – il Panel ha riconosciuto che è oggettivamente impossibile organizzare le ACWS Sardegna – Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020 – prosegue il sindaco – e ha annullato l’evento, sollevando l’organizzatore e i concorrenti dagli obblighi previsti dal Protocollo”.

“So che il management di Luna Rossa ha proposto in ogni modo un’altra data possibile, chiedendo la disponibilità a Challenger of Record e il Defender. Defender non ha accettato e il Panel ne ha dovuto prendere atto”.

“Luna Rossa resterà a Cagliari e potrà restare fino a che lo vorrà e non escludo che ci possano essere, nei mesi prossimi, iniziative sportive e agonistiche. Per noi, Luna Rossa è Cagliari, un team che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare lungo tutti questi mesi di lavoro appassionante”.

“Voglio però rassicurare tutti: l’annullamento di un evento tanto atteso, che avrebbe portato migliaia di persone, importanti iniziative imprenditoriali e che avrebbe fatto conoscere la nostra città a livello mondiale non ci abbatterà. Continueremo a lavorare perché Cagliari migliori sempre di più. Sono convinto che, al termine dell’emergenza Coronavirus, la nostra città avrà energie, idee e forza per ripartire e competere con le grandi capitali. E’ il nostro progetto e lo porteremo avanti con determinazione”.

“Ringrazio particolarmente Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa – conclude Paolo Truzzu – Max è a tutti gli effetti un cittadino cagliaritano e spero che possa rientrare in città da vincitore della prossima Coppa America. Lo auguro a lui, a tutto il team, agli sponsor, all’Italia e anche, permettetemelo, a Cagliari, sua città adottiva”. Com