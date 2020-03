Prefettura Cagliari rende noti i dati relativi al monitoraggio dei servizi di controllo Covid 19

Cagliari, 18 Mar 2020 – In applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 9 marzo 2020, su disposizione del Ministero dell’Interno, le Forze di Polizia e le Polizie locali sono quotidianamente impegnate anche in questa provincia nell’espletamento dei servizi dedicati al controllo sul rispetto delle misure restrittive adottate dal Governo allo scopo di contenere la diffusione del virus Covid-19.

Il Ministero dell’Interno rende giornalmente disponibili sul proprio sito internet i dati nazionali relativi alle persone e agli esercizi commerciali controllati.

Al riguardo, si comunica che anche presso la home page del sito internet di questa Prefettura saranno da oggi consultabili i dati relativi ai suddetti servizi di controllo svolti nella giornata precedente in questa provincia. Com