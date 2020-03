Malattie della coagulazione: attiva mail per i referti. Chi non possiede la posta elettronica potrà contattare la struttura attraverso il centralino.

Sassari 18 Mar 2020 – In considerazione dell’emergenza sanitaria di questi periodo, per evitare accessi numerosi in sala d’attesa, il centro di Malattie per la coagulazione informa l’utenza che per ritirare i referti degli esami è possibile contattare la struttura attraverso la mail: emofilia.trombosi.ssa@aousassari.it.

L’utente dovrà indicare le proprie generalità e la data in cui ha eseguito l’esame, oltre che lasciare anche il proprio numero di telefono per un eventuale contatto.

Coloro che non posseggono una mail potranno contattare la struttura tramite centralino al numero 079 2061000.

“Stiamo lavorando per garantire le terapie salvavita anticoagulante e le consulenze in regime di urgenza – afferma il direttore della struttura Lucia Mameli -, inoltre abbiamo potenziato il follow up telefonico per i pazienti oncologici e le donne in stato interessante a rischio e i pazienti in Nao. Chiediamo a tutti i pazienti, che necessariamente devono fare il prelievo, di valutare i servizi di prelievo a domicilio. Ringraziamo tutti i pazienti perché, in questi giorni di grande impegno e difficoltà per tutti, hanno dato esempio di grande collaborazione”. Com