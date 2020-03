Cagliari, 17 Mar 2020 – “Non è mettendo il bavaglio all’informazione che si possono nascondere le tante falle nella gestione dell’emergenza Coronavirus». Lo afferma in una nota la deputata sarda del M5S, Mara Lapia, che stigmatizza la nota scritta ed inviata alle Aziende Sanitarie della Sardegna e ai direttori dei reparti di malattie infettive a firma dell’assessore Mario Nieddu.

«È chiaro – afferma la parlamentare nuorese – il tentativo non solo di limitare il diritto ad una informazione imparziale, obiettiva e trasparente, ma anche e soprattutto di occultare la gestione totalmente fallimentare della pandemia in atto». Da settimane la deputata ha infatti segnalato al presidente della Regione, Christian Solinas, e allo stesso Nieddu, le proteste e le richieste di aiuto da parte degli operatori, soprattutto del San Francesco di Nuoro, lasciati per troppo tempo ad affrontare la pandemia senza indicazioni né tanto meno dispositivi di sicurezza personale. «Anziché tacitare chi fa informazione, perché l’assessore non si domanda come mai tra gli oltre 100 casi ormai raggiunti, ci siano tanti operatori sanitari? cosa non sta funzionando nella gestione e nell’organizzazione?».

Quindi Lapia si rivolge al Presidente Solinas: “finché siamo in tempo, nomini un Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza in tutta la nostra regione, un tecnico vero, che abbia a cuore l’interesse dei Sardi e non perda tempo ad esercitare un abuso del suo potere, come fatto dall’assessore Nieddu”. Com