Comune di Cagliari dispone chiusura alle ore 21 di esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket

Cagliari, 17 Mar 2020 – Tra le misure finalizzate al contenimento del contagio del COVID-19, il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ha pubblicato oggi, martedì 17 marzo 2020 l’Ordinanza numero 16 con la quale ha disposto, a partire dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, la chiusura serale, non oltre le 21, degli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket.

Ai trasgressori verrà applicata la sanziona amministrativa per la violazione del provvedimento (art.7 bis del D.Lgs 267/2000) oltre che una denuncia all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art.650 del Codice Penale.

