Comune di Cagliari attiva servizio di fornitura pasti per persone in difficolt

Cagliari, 17 Mar 2020 – L’assessorato alle politiche sociali, in collaborazione con l’associazione Mondo X e con l’operatore economico Corisar, ha attivato il servizio di fornitura gratuita di pasti a domicilio in favore di persone anziane, disabili e fragili che in questo periodo di emergenza sanitaria non hanno una rete familiare di supporto e spesso si trovano in solitudine.

Il numero di telefono per poter accedere e prenotare il servizio è 070.5929250, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 20.

La consegna dei pasti sarà effettuata a partire dal giorno successivo alla prenotazione.

“In un momento di enorme difficoltà – afferma l’assessore alle Politiche sociali Viviana Lantini – l’Amministrazione comunale, in collaborazione con due realtà molto importanti, ha deciso di venire incontro a chi oggi si trova in situazioni particolarmente disagiate. In questi giorni il nostro impegno è massimo e sarà così fino a che questa terribile emergenza non finirà.”

"Colgo l'occasione, da medico – conclude l'assessore – di invitare vivamente i cittadini a osservare rigorosamente le regole stabilite e a restare a casa".