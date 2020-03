Borrelli: oltre 23 mila i positivi, oggi 414 guariti e 349 morti

Roma, 16 Mar 2020 – Nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, il capo della Protezione civile, Borrelli, ha detto che i nuovi casi positivi sono 2.470, per un totale di 23.073.

Sono 1.851 i malati ricoverati in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri. Di questi 823 sono in Lombardia.

Dei 27.980 malati complessivi, 11.025 sono poi ricoverati con sintomi e 10.197 sono quelli in isolamento domiciliare.

I guariti oggi sono stati 414, per un totale di 2.749, mentre i morti sono stati 349, per un totale di 2.158.

“Il numero dei nuovi casi positivi è al ribasso, anche se non sono presenti i dati di Puglia e provincia di Trento. Ma il trend è al ribasso”, ha sottolineato il capo della Protezione civile.

“Sono 47 i pazienti spostati dalla Lombarda in altre regioni con la Centrale remota per le operazioni di assistenza sanitaria (Cross)”, ha poi aggiunto Borrelli.