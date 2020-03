Ats Olbia – Coronavirus: stop accesso dei visitatori dei ricoverati in ospedale

Olbia, 15 Mar 2020 – Dalla giornata odierna vengono sospesi gli accessi dei familiari dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere della Assl di Olbia.

Da domenica 15 marzo le visite dei familiari dei pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali della Assl di Olbia verranno sospese: una misura resasi necessari per fronteggiare in diffondersi del Coronavirus, e

assunta al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari.

Eventuali deroghe a questa disposizione verranno concesse esclusivamente previa autorizzazione del Direttore del reparto. Com

