Confindustria Sardegna su Emergenza Covid 19 – Sindacati e imprese condividono l’impegno massimo per la sicurezza del sito industriale di Sarroch. Adottate misure stringenti e rigorose

Cagliari, 14 Mar 2020 – Si è svolto ieri in Confindustria un incontro promosso nell’ambito delle iniziative di informazione e comunicazione sulle misure restrittive introdotte dal DPCM dell’11 marzo 2020 per il contenimento del Covid – 19.

Hanno partecipato all’incontro la rappresentanza imprenditoriale e i Sindacati dei lavoratori dei Chimici Filctem, Femca e Uiltec, delle segreterie Confederali CGIL, CISL e UIL di Cagliari , con la partecipazione delle categorie dei lavoratori metalmeccanici Fiom, Fsm, Uilm e degli edili Fillea, Filca, Feneal, coinvolti in una importante fermata manutentiva programmata e non derogabile della raffineria, indispensabile per l’efficienza prestazionale dell’impianto anche in riferimento all’importante funzione di fornitore di energia elettrica per la rete nazionale e per la Sardegna.

È stato condiviso che l’epidemia da Covid-19, manifestatasi nel mondo e nel nostro Paese con imprevedibilità e con una crescente progressione temporale e territoriale divenuta estremamente impattante negli ultimi giorni, ha richiesto anche per il sito industriale di Sarroch tempestivi e rilevanti adeguamenti sul fronte dell’organizzazione, della logistica, dei comportamenti e della pianificazione della sicurezza per garantire la massima tutela della salute dei lavoratori anche rispetto a questa nuova emergenza. Com