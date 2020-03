Coronavirus – Imprese Artigiane – Da Confartigianato Sardegna una “help line” per sciogliere i dubbi alle imprese: oltre 5mila i contatti in poche ore.

Cagliari, 13 Mar 2020 – “Posso continuare a lavorare o devo chiudere?”. “Posso consegnare le merci o devo fermarmi?”. “Posso proseguire la mia attività senza ricevere i clienti”? “Ho una attività di riparazione che effettua anche vendita di ricambi: come devo comportarmi?”

Sono queste alcune delle oltre 5mila richieste di aiuto, informazioni, consigli e sostegno psicologico, che gli uffici di Confartigianato Sardegna, presenti in ogni angolo dell’Isola, hanno ricevuto già dalla notte dell’11 marzo, pochi minuti dopo il Decreto del Presidente del Consiglio.

Gli uffici e i consulenti dell’Associazione di categoria artigiana sono costantemente sommersi da telefonate, mail e messaggi social da parte di imprenditori che chiedono lumi sull’applicazione dei vari decreti e aiuto sui comportamenti da adottare per la sicurezza negli ambienti di lavoro e per salvaguardare il personale. Le risposte a tutti i quesiti, in tempo reale, vengono inviate per posta elettronica e pubblicate sui canali social dell’Organizzazione Artigiana in modo da soddisfare anche le risposte delle realtà che hanno problemi similari.

“Abbiamo, in pratica, organizzato una help line per tutte le imprese che ci contattano – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna- per offrire, praticamente in tempo reale, un servizio di risposte ai loro dubbi e alle loro problematiche, affinché possano continuare a lavorare rispettando le indicazioni del Decreto”. “È un modo per stare vicini alle imprese anche in questo momento in cui la vicinanza fisica non è possibile – continua Matzutzi – e per far sapere che stiamo lavorando per loro e per non lasciarli soli nei dubbi e nelle incertezze di questa situazione molto difficile”.

Tutto ciò, nello stesso tempo, offre una panoramica dell’incertezza che vive il sistema produttivo isolano e della drastica riduzione di ricavi e di commesse, rilevata sin dall’inizio della crisi provocata dalla diffusione del Virus. Attraverso tali canali, infatti, arrivano anche sempre più numerose le segnalazioni di un sistema produttivo che comincia a rispondere con difficoltà sempre maggiori. Con sempre maggiore frequenza, infatti, Confartigianato Sardegna rileva come in alcuni settori ci sia un rallentamento delle consegne dei materiali ordinati o addirittura la mancanza direttamente dalle aziende produttrici, specie se arrivano dal nord Italia o dall’estero. L’Associazione evidenzia, inoltre, anche una frenata anche dei pagamenti tra le imprese dovuta, per lo più, anche alla mancanza del personale addetto all’amministrazione e alla certificazione dei vari passaggi burocratici propedeutici al saldo delle fatture. Molti dipendenti, infatti, si sono posti in congedo o hanno deciso di usufruire delle ferie arretrate.

“Crediamo che rimanere uniti sia il vero valore di questo momento – conclude Matzutzi – per questo stiamo lavorando, sia con il Governo Nazionale sia con la Giunta Regionale, per avere risposte immediate e concrete a problemi comuni e per sostenere tutti i settori, quelli che hanno subito danni immediati ed evidenti e gli altri che li subiscono in modo meno evidente o con effetti più duraturi. Per questo c’è una forte attesa per il Decreto che potrebbe dare un primo ristoro alle aziende. Continuiamo ora per ora, giorno per giorno, a seguire la situazione e il suo evolversi cercando per tutte le nostre imprese di contenere i danni adesso e assicurarci le condizioni per una ripresa poi”.