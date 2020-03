Coronavirus: arrivata dalla Cina la task force con medici, mascherine e dispositivi

Roma, 13 Mar 2020 – La Cina è vicina all’Italia, un team di esperti cinesi è già giunto a Roma insieme a importanti donazioni di dispositivi medici. L’invio del prezioso materiale e del team di esperti è stato preceduto da un commosso e accorato saluto della Cina all’Italia, portato dall’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua tramite la trasmissione di Rai3 “Agorà”.

“In questo momento difficile esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà all’Italia. La Cina non dimentica il prezioso sostegno che è arrivato dagli amici italiani mentre era impegnata nella difficile lotta contro l’epidemia. E oggi siamo noi a essere fermamente al vostro fianco. La Cina è pronta a donare mascherine, tute protettive, tamponi diagnostici e altri dispositivi medici. Inoltre un team di esperti medici cinesi è già giunto in Italia insieme alle prime donazioni. L’epidemia che viviamo oggi ci ribadisce con forza che l’umanità intera è legata da un destino comune e che solo con l’aiuto reciproco e l’unione delle forze è possibile vincere le sfide e i pericoli dei nostri tempi”.

È atterrato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dalla Cina con 9 esperti e un grande carico di aiuti inviato dalla Croce Rossa Cinese alla Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross, che veicolerà i materiali al Governo e in parte distribuirà i dispositivi tra i volontari dell’Associazione impegnati nell’emergenza Coronavirus. Sul volo, fa sapere Aeroporti di Roma, “9 bancali con ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, decine di migliaia di mascherine e altri dispositivi sanitari. I nove esperti, capitanati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e da Liang Zongan, illustre professore di rianimazione cardiopolmonare, sono rianimatori, pediatri, infermieri e figure che hanno gestito l’emergenza Coronavirus in Cina. Il gruppo sara’ ospitato dalla Croce Rossa Italiana”. Presenti ad accogliere il volo l’ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua, e Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana. “Il Movimento internazionale della Croce Rossa ha dimostrato una volta ancora l’importanza di fare rete – ha sottolineato Rocca – Grazie alla consorella cinese, infatti, possiamo dare una prima concreta risposta alle necessità dei nostri ospedali e degli operatori sanitari che, in questo momento, sono in grande sofferenza. Non risolviamo tutto con questo cargo ma, certamente, si tratta di una risposta concreta e rapida, attivata nel giro di 48 ore. Molto importante la presenza del team di esperti che potranno portare le loro conoscenze ai nostri sanitari – ha concluso – al fine di confrontarsi per un obiettivo comune: sconfiggere il virus”.