Cagliari, 13 Mar 2020 – In osservanza delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, le due recite di “Sento la Terra girare” lo spettacolo di Teresa Mannino in programma a Cagliari il 28 e il 29 marzo per l’organizzazione della cooperativa Vox Day, sono posticipate rispettivamente al 7 e all’8 maggio prossimi, sempre all’Auditorium del Conservatorio con inizio alle 21.

Restano validi per le nuove date i biglietti già acquistati in precedenza; chi li ha comprati online potrà ritirarli al botteghino dell’Auditorium del Conservatorio nella nuova data assegnata, presentando la ricevuta di acquisto. Non sono previsti rimborsi.

Per informazioni, la segreteria di Vox Day risponde all’indirizzo info@voxday.com e al numero 070840345.

