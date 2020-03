I militari della Seconda compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari scoprono evasione fiscale per 353.000 euro.

Cagliari, 12 Mar 2020 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, i militari della Seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale del capoluogo, operante nel settore della gestione e raccolta di scommesse.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A., delle imposte dirette e degli altri tributi. E, infatti, dopo l’attenta analisi dei dati, sono emerse numerose operazioni con una società di diritto maltese operante nel medesimo settore attraverso la quale erano veicolate scommesse effettuate su provider italiani ed esteri: secondo la normativa vigente, le movimentazioni finanziarie in entrata, devono essere dichiarate e concorrono alla ricostruzione dei ricavi in termini di vincite e giocate.

Infine a conclusione della verifica fiscale, basatasi sull’esame della documentazione contabile, extracontabile e finanziaria acquisita durante le attività di controllo, ha consentito di evidenziare come la ditta in esame avesse omesso di presentare le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette per i periodi d’imposta dal 2015 al 2018, occultando in tal modo al Fisco ricavi per 353.088 euro.