Nuove disposizioni per l’accesso del pubblico agli Uffici della Prefettura

Cagliari, 11 Mar 2020 – In applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 e 9 marzo 2020 ed allo scopo di adottare idonee misure volte ad evitare affollamenti sia all’interno che all’esterno, si comunica che l’accesso del pubblico agli Uffici della Prefettura di Cagliari è limitato ai soli casi in cui è indispensabile la presenza degli interessati per la trattazione della pratica.

Si invita, pertanto, l’utenza ad attenersi scrupolosamente a tale disposizione reperendo, qualora necessario, la relativa modulistica alla voce “Come fare per…” presente nella home page del sito internet di questa Prefettura.

Nello stesso sito sono presenti le indicazioni aggiornate sui recapiti telefonici appositamente dedicati per ogni Ufficio di pertinenza, ai quali fare riferimento nei giorni e negli orari ivi indicati.

Si precisa, inoltre, che fino al 3 aprile 2020 è sospesa la ricezione del pubblico per accordi di integrazione, cittadinanza, ricongiungimenti familiari, test di italiano e colloqui presso il Nucleo Operativo Tossicodipendenti, per i quali è comunque garantita la continuità dell’attività amministrativa. Com