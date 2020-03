Finanziaria, presidente Solinas: “senso responsabilità aula ha consentito via libera manovra”

Cagliari, 11 Mar 2020 – “Ha prevalso il senso di responsabilità e comprensione del delicato momento che anche la nostra Regione sta affrontando. Desidero perciò ringraziare il Consiglio regionale e in particolare consiglieri d’opposizione per aver consentito l’approvazione incondizionata della legge Finanziaria attraverso una procedura d’urgenza mai avvenuta nella storia autonomistica della Sardegna.

Il provvedimento approvato oggi grazie alla sensibilità dell’Aula consente alla Sardegna di poter disporre di tutte le risorse in un momento critico per la nostra economia e permette la piena operatività della macchina amministrativa”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas in relazione all’approvazione odierna della legge Finanziaria da parte del Consiglio regionale.