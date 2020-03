Approvata la Legge Finanziaria. Pais: “Orgoglioso del Parlamento dei sardi”.

Cagliari, 11 Mar 2020 – “L’approvazione della Legge Finanziaria consente alla giunta regionale di avere le risorse per fronteggiare immediatamente le emergenze. Sono orgoglioso che in questa occasione di estrema difficoltà sia la maggioranza che l’opposizione abbiano messo da parte la giusta contrapposizione politica per dare via libera immediatamente ai documenti finanziari”.

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è soddisfatto: “L’emergenza in atto richiede azioni concrete e provvedimenti immediati per dare risposte certe alla popolazione. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di grande responsabilità, chiediamo ancora una volta a tutti i sardi di rispettare le regole e di attenersi alle prescrizioni decise dalle autorità nazionali e regionali”.