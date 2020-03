Sospesi i servizi al pubblico del Sistema Bibliotecario di Cagliari

Cagliari, 10 Mar 2020 – Tutte le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Cagliari sospendono i servizi al pubblico con decorrenza immediata, in attuazione delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Chiuse, pertanto, le Biblioteche Comunali della Mem – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli, di Pirri, la Tuveri in via Venezia, Montevecchio a Is Mirrionis.

Sospesi anche i servizi presso tutte le soste programmate per il Bibliobus e chiuse le biblioteche private del Polo Bibliotecario di via Falzarego n.35 che operano in regime di convenzione con il Sistema Bibliotecario Comunale.

La chiusura al pubblico di tutti i servizi comprende anche i prestiti e le restituzioni dei testi, per le quali il termine viene automaticamente posticipato alla data del 3 aprile 2020.Com